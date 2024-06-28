Обстріл Торецька: що відомо підвечір

У Торецькій громаді Донецької області щонайменше 4 людини загинули та 2 поранені внаслідок обстрілів. Такі дані відомі на вечір п'ятниці, 28 червня.



Як повідомлялося, вранці російські окупанти скинули керовану авіабомбу на Нью-Йорк — влучили у багатоповерхівку, пошкодили приватні будинки.



З поранених одна людина лікуватиметься амбулаторно, а друга у тяжкому стані у лікарні, – повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



На місці продовжуються рятувальні роботи. Точні наслідки обстрілу встановлюють.