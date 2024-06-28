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Продажа протезного завода в Днепре: работники и военные выступили против

28 июня 2024, 22:50

Продажа протезного завода в Днепре: работники и военные выступили против

Фонд госимущества хочет продать государственное предприятие Dnipro.protez («Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие»). Сотрудники предприятия и военнослужащие возмущены таким решением и выступили против. Они отмечают, что предприятие ежегодно производит более 1 200 протезно-ортопедических изделий.

Благотворительный фонд «Пациенты Украины» — «Реабилитация травм войны» опубликовал в соцсети видео, на котором военные с ампутациями конечностей призывают оставить заведение в государственной собственности.

Они отмечают, что Dnipro.protez — рентабельное, неубыточное и конкурентоспособное предприятие. Они боятся, что после продажи завод может прекратить свое существование. 

Фонд государственного имущества Украины сообщил, что аукцион состоится 10 июля в системе «Прозорро.Продажи». Стартовая цена лота составляет 114,9 млн грн. Главное требование к покупателю — сохранение профиля деятельности предприятия в течение не менее 10 лет.

Председатель Фонда Виталий Коваль заявил, что приватизация государственных протезных предприятий сегодня необходима для «обеспечения в достаточном количестве производства качественных протезов внутри страны». 

«За последние 5 лет доля государственных компаний в производстве протезов уменьшилась с 32% до 14% — производства не выдерживают конкуренции с частным бизнесом. Приватизация позволит таким предприятиям получить инвестиции и технологии, эффективнее использовать имеющиеся активы и увеличить объемы производства продукции», — приводит его слова Фонд.

Ключевые условия приватизации включают не только сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет, но и запрет на увольнение работников в течение 6 месяцев.

Протезирование в Украине является бесплатным, напоминают в Фонде, и включает изготовление протеза, его техническое обслуживание, ремонт и замену в течение жизни. При этом государство покрывает расходы на протезы как государственных, так и частных производителей. В Государственном бюджете Украины 2024 года заложено более 4,5 млрд грн на обеспечение граждан вспомогательными средствами реабилитации, что почти вдвое больше, чем в прошлом году (2,7 млрд грн). Кроме того, государство сохраняет за собой функции сертификации и контроля за рынком изготовления протезов, а также может установить регуляторные механизмы для контроля цен. 

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