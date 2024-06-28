Продаж протезного заводу у Дніпрі: працівники та військові виступили проти

Фонд держмайна хоче продати державне підприємство Dnipro.protez («Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство»). Співробітники підприємства та військовослужбовці обурені таким рішенням і виступили проти. Вони відзначають, що підприємство щорічно виготовляє понад 1 200 протезно-ортопедичних виробів.



Благодійний фонд «Пацієнти України» — «Реабілітація травм війни» опублікував у соцмережі відео, на якому військові з ампутаціями кінцівок закликають залишити заклад у державній власності.



Вони зазначають, що Dnipro.protez — рентабельне, збиткове та конкурентоспроможне підприємство. Вони бояться, що після продажу завод може припинити своє існування.

Фонд державного майна України повідомив, що аукціон відбудеться 10 липня у системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна лота складає 114,9 млн грн. Головна вимога до покупця — збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років.



Голова Фонду Віталій Коваль заявив, що приватизація державних протезних підприємств сьогодні необхідна для «забезпечення достатньої кількості виробництва якісних протезів усередині країни».



«За останні 5 років частка державних компаній у виробництві протезів зменшилась із 32% до 14% — виробництва не витримують конкуренції з приватним бізнесом. Приватизація дозволить таким підприємствам отримати інвестиції та технології, ефективніше використовувати наявні активи та збільшити обсяги виробництва продукції», — наводить його слова Фонд.



Ключові умови приватизації включають як збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років, а й заборона звільнення працівників протягом 6 місяців.



Протезування в Україні є безплатним, нагадують у Фонді, і включає виготовлення протеза, його технічне обслуговування, ремонт та заміну протягом життя. При цьому держава покриває витрати на протези як державних, і приватних виробників. У Державному бюджеті України 2024 року закладено понад 4,5 млрд грн на забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації, що майже вдвічі більше, ніж торік (2,7 млрд грн). Крім того, держава зберігає за собою функції сертифікації та контролю за ринком виготовлення протезів, а також може встановити регуляторні механізми контролю цін.