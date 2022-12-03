Вынес с огорода 12 мин: Во Львове установили протез жителю Авдеевки, потерявшему ногу

Во Львове установили протез 70-летнему мужчине из Авдеевки Донецкой области, который голыми руками вынес из своего огорода 12 мин. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.



Александр Доронин полгода жил под ежедневными обстрелами и пытался вести привычный быт. В августе решил выкопать картошку в своем огороде. Для этого самостоятельно расчищал усеянный минами огород.



После того как вынес 12 боеприпасов, раздался взрыв. Мужчина потерял сознание. Когда пришел в себя, правой ноги уже не было. Все, что помнит, это как прополз 150 метров в направлении ближайшего дома. Окровавленного мужчину заметили соседи. Именно они остановили кровотечение и отвезли его в полуразрушенную местную больницу. Далее были несколько дней в медучреждениях Покровска и Днепра, а затем — эвакуационный поезд во Львов.



В Национальном реабилитационном центре «Несокрушимые» Первого медобъединения Львова Александр уже более трех месяцев. За это время хирургам удалось залечить ампутированную конечность и подготовить ее к протезированию. Параллельно с мужчиной работали специалисты по физической и психологической реабилитации. На днях протезисты установили пациенту протез. Впервые с 13 августа мужчина прошел несколько шагов без костылей. Впереди — длительная реабилитация и возвращение к активной жизни.



Протез Александр Доронин, как и еще 30 украинцев, в центре «Несокрушимые» получил благодаря поддержке Мальтийской службы помощи. Именно она передала протезную мастерскую с оборудованием и комплектующие для двухсот протезов одного из лучших в мире производителей — немецкой компании Ottobock.