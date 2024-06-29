Российские оккупанты за сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района, в результате российской атаки есть жертвы, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. В Кураховской громаде уничтожен дом в Кураховке. Обстреляны окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.





Краматорский район. В Заречном Лиманской громады ранен человек. В Подольском Константиновской громады повторно поврежден дом.





Бахмутский район. В Нью-Йорке Торецкой громады 4 человека погибли и 5 ранены, повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки и 2 нежилых помещения. В Северске 1 дом разрушен и 2 повреждены.



Ранее мы писали, что российские войска днем 28 июня нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре.