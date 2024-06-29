Російські окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони. Унаслідок російської атаки є жертви, пошкоджені десятки будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:



Покровський район. У Курахівській громаді зруйнований будинок у Курахівці. Обстріляні околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранена людина. У Подільському Костянтинівської громади повторно пошкоджений будинок.





Бахмутський район. У Нью-Йорку Торецької громади 4 людини загинули і 5 поранені, пошкоджені 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську 1 будинок зруйнований і 2 пошкоджений.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 28 червня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі.