Армия РФ массирована атаковала Донетчину: количество погибших и раненых возросло

Число погибших и пострадавших в Донецкой области возросло. Фото: прокуратура

В результате сегодняшней ракетной и авиационной атаки по Донецкой области количество погибших и пострадавших возросло. По состоянию на 16:03 четверо людей погибли, семь – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



По предварительной информации, 29 июня 2024 года российские войска ударили по Краматорскому, Бахмутскому и Покровскому районам. В населенных пунктах повреждены взрывными волнами и огнем частные дома.



«В результате ракетного обстрела поселка Заречное в частном доме погибли три человека: женщины 44 и 64 лет и 40-летний мужчина. Также получил смертельные травмы 59-летний житель поселка Нью-Йорк. Еще семеро гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.



Также россияне атаковали Торецк с помощью КАБ-250, мужчина и женщина получили осколочные ранения ног.



Кроме того, в поселке Нью-Йорк травмированы две местные жительницы, одна из них находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 51 и 65 лет и 56-летняя женщина получили травмы во время атак оккупантов на поселки Торское, Кураховку и Щербиновку.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что утром 29 июня российская армия в очередной раз ударила по населенным пунктам Донетчины. В результате атак 3 человека погибли и 4 ранены.