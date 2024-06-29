РФ утром обстреляла Донецкую область: есть жертвы и пострадавшие

Россияне снова ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Сегодня утром, 29 июня, российская армия в очередной раз ударила по населенным пунктам Донетчины. В результате атак 3 человека погибли и 4 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его информации, под обстрел попали Лиманская и Торецкая громады.



«В Заречном россияне убили трех человек, в Торском — ранили одного человека», - отметил он.



Кроме того, в Кураховке ранен один гражданский, а в Нью-Йорке – два.



Ранее мы писали, что всего за сутки российские оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района, в результате российской атаки есть жертвы, десятки поврежденных домов.