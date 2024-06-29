Армія РФ масовано атакувала Донеччину: кількість загиблих та поранених зросла

Число загиблих та постраждалих на Донеччині зросло. Фото: прокуратура

Внаслідок сьогоднішньої ракетної та авіаційної атаки на Донецьку область кількість загиблих та постраждалих зросла. Станом на 16:03 четверо людей загинули, семеро —поранені. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За попередньою інформацією, 29 червня 2024 року російські війська вдарили по Краматорському, Бахмутському та Покровському районах. У населених пунктах пошкоджені вибуховими хвилями та вогнем приватні будинки.



«Внаслідок ракетного обстрілу селища Зарічне у приватному будинку загинули троє людей: жінки 44 та 64 років та 40-річний чоловік. Також зазнав смертельних травм 59-річний житель селища Нью-Йорк. Ще семеро цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.



Також росіяни атакували Торецьк бомбами КАБ-250, чоловік та жінка зазнали осколкових поранень ніг.



Крім того, у селищі Нью-Йорк травмовано двох місцевих жительок, одна з них перебуває у тяжкому стані. Ще двоє чоловіків 51 та 65 років та 56-річна жінка зазнали травм під час атак окупантів на селища Торське, Курахівку та Щербинівку.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вранці 29 червня російська армія вкотре вдарила по населених пунктах Донеччини. В результаті атак 3 людей загинули та 4 поранені.