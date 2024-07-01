Потери россиян за сутки: более 1100 человек, 19 танков и 66 артсистем

За прошедшие сутки, 30 июня, общие боевые потери противника ориентировочно составили 1110 человек личного состава, 19 танков и 66 артиллерийских систем. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
Также известно, что ВСУ уничтожили 26 боевых бронированных машин, одну РСЗО, одно средство ПВО, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Напомним, в оккупированном Мариуполе Донецкой области была замечена эвакуационная колонна с ранеными российскими войсками.
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