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Втрати росіян за добу: понад 1100 осіб, 19 танків та 66 артсистем

01 липня 2024, 07:15

Втрати росіян за добу: понад 1100 осіб, 19 танків та 66 артсистем

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 30 червня, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1110 осіб особового складу, 19 танків і 66 артилерійських систем. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що ЗСУ знищили 26 бойових броньованих машин, одну РСЗВ, один засіб ППО, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі Донецької області помічена евакуаційна колона з пораненими російськими військовими.

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