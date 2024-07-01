Шістьох людей поранено внаслідок обстрілу селища Цукуріне Селидівської громади

Шестеро людей дістали поранення внаслідок нічного обстрілу військами РФ селища Цукуріне Селидівської громади Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомила Селидівська міська військова адміністрація.
Зазначається, що 30 червня приблизно о 22:25 стався обстріл Цукуріного Селидівської громади авіабомбою ФАБ-500, оснащеної УМПК.
«В результаті обстрілу поранено 6 цивільних осіб, з яких 1 дитина — дівчина 15 років», — йдеться в повідомленні.
Поранених доправили до лікарні. Їхній стан — середньої тяжкості.
Також пошкоджено 21 приватний житловий будинок та 2 автомобілі, – повідомили у МВА.
Нагадаємо, вранці 27 червня місто Селидове Донецької області знову зазнало російського обстрілу. Внаслідок цього поранень зазнали шестеро людей.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях