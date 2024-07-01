ВСУ уничтожили семь БМП с пехотой в районе Новомихайловки

ВСУ уничтожили 7 БМП с пехотой у Новомихайловки. Фото: кадр из видео

Отражая российские штурмы, десантники 79 ОДШБр уничтожили сразу семь БМП с пехотой. Об этом бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сообщили в Telegram.



«Настоящий портал в ад открыли оккупанты в районе Новомихайловки в Донецкой области - и продолжают заходить в него целыми колоннами. С десантным драйвом им помогают наши операторы ударных дронов, противотанкисты и саперы, расставившие мины именно там, где нужно. Часть россиян оказалась удивительно живучей - и смогла укрыться в одном из домов. Но украинская авиация, которая нас поддерживает, не оставила захватчикам ни единого шанса. Точно в цель!», — говорится в подписи к видео десантников.

ВСУ уничтожили 7 БМП с пехотой у Новомихайловки. Фото: кадр из видео

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве.