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ЗСУ знищили сім БМП з піхотою біля Новомихайлівки

01 липня 2024, 09:01

ЗСУ знищили сім БМП з піхотою біля Новомихайлівки

ЗСУ знищили 7 БМП з піхотою біля Новомихайлівки. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили 7 БМП з піхотою біля Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

Відбиваючи російські штурми, десантники 79-ї ОДШБр знищили одразу сім БМП із піхотою. Про це бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили у Telegram.

«Справжній портал до пекла відкрили окупанти біля Новомихайлівки на Донеччині – і продовжують заходити у нього цілими колонами. З десантним драйвом їм допомагають наші оператори ударних дронів, протитанкісти і сапери, що розставили міни саме там, де потрібно. Частина росіян виявилась дивовижно живучою — і змогла укритись в одному з будинків. Але українська авіація, що нас підтримує, не залишила загарбникам жодного шансу. Точно у ціль!», – йдеться у підписі до відео десантників.

ЗСУ знищили 7 БМП з піхотою біля Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

Раніше стало відомо, що українські військовослужбовці відкинули російських окупантів у Серебрянському лісництві.

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