ВС РФ атаковали Селидово, Комар и повторно Украинск на Донетчине: один человек погиб, еще семь – ранены

Последствия обстрелов Донецкой области 1 июля. Фото: Донецкая областная прокуратура

1 июля российские войска обстреляли Волновахский и Покровский районы Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Так, армия РФ атаковала село Комар Волновахского района. Осколочные ранения получил 19-летний мужчина. Его госпитализировали.

Также войска России ударили по городу Селидово. Погибла 55-летняя местная жительница, а находившийся с ней в одном доме мужчина получил ранения. По предварительным данным, оккупанты использовали против гражданского населения авиабомбы УМПБ Д-30СН.

Кроме того, россияне, предварительно, из РСЗО «Ураган» нанесли повторный удар по городу Украинск. В результате обстрела ранены пять горожан – три женщины и двое мужчин. Пострадавшим предоставили ​​медицинскую помощь.

Напомним, что утром 1 июля российские захватчики уже обстреляли Украинск, в результате чего два человека погибли, еще восемь – ранены.