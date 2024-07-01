ЗС РФ атакували Селидове, Комар і повторно Українськ на Донеччині: одна людина загинула, ще семеро – поранено

Наслідки обстрілів Донецької області 1 липня. Фото: Донецька обласна прокуратура

1 липня російські війська обстріляли Волноваський та Покровський райони Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, армія РФ атакувала село Комар Волноваського району. Уламкові поранення дістав 19-річний хлопець. Його госпіталізували.

Також війська Росії вдарили по місту Селидове. Загинула 55-річна місцева жителька, а чоловік, який був з нею в одному будинку, поранений. За попередньою інформацією, окупанти атакували цивільне населення авіабомбами УМПБ Д-30СН.

Крім того, росіяни, попередньо, з РСЗВ «Ураган» завдали повторного удару по місту Українськ. Внаслідок обстрілу поранені п'ятеро містян – троє жінок та двоє чоловіків. Постраждалим надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що вранці 1 липня російські загарбники вже обстріляли Українськ – двоє людей загинули та восьмеро поранені.