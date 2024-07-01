В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы: «прилет» мог быть по российской ПВО

«Прилет» в Балаклаве 1 июля. Фото: «Крымский ветер»

В оккупированном Севастополе прогремели очень сильные взрывы. Об этом сообщил Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей.

Сначала в воинских частях Севастополя объявили воздушную тревогу, а Керченский мост закрыли для движения.

После этого российская ПВО начала работать с мыса Фиолент, Караньских высот и Сапун-горы. В небе были видны инверсионные следы ракет ПВО.

Позже появилась информация о возможном «прилете» в Балаклаве.

По данным «Крымского ветра», именно в том районе находится противовоздушная оборона РФ.

«Нам сообщают, что «прилетело» по воинской части в районе Флотского. У них позиция на Караньских высотах», – отметили в канале.

В то же время Телеграм-канал «Крым Сегодня» сообщил, что дым виднеется в районе Балаклавской ТЭС.

Напомним, что утром 29 июля в Севастополе из-за ракетной атаки также гремели взрывы.