В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы: «прилет» мог быть по российской ПВО

В оккупированном Севастополе прогремели очень сильные взрывы. Об этом сообщил Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей.
Сначала в воинских частях Севастополя объявили воздушную тревогу, а Керченский мост закрыли для движения.
После этого российская ПВО начала работать с мыса Фиолент, Караньских высот и Сапун-горы. В небе были видны инверсионные следы ракет ПВО.
Позже появилась информация о возможном «прилете» в Балаклаве.
По данным «Крымского ветра», именно в том районе находится противовоздушная оборона РФ.
«Нам сообщают, что «прилетело» по воинской части в районе Флотского. У них позиция на Караньских высотах», – отметили в канале.
В то же время Телеграм-канал «Крым Сегодня» сообщил, что дым виднеется в районе Балаклавской ТЭС.
Напомним, что утром 29 июля в Севастополе из-за ракетной атаки также гремели взрывы.
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