В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи: «приліт» міг бути по російській ППО

«Приліт» у Балаклаві 1 липня. Фото: «Кримський вітер»

В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи. Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих мешканців.

Спочатку у військових частинах Севастополя оголосили повітряну тривогу, а Керченський міст закрили для руху.

Після цього російська ППО почала працювати з мису Фіолент, Караньських висот та Сапун-гори. У небі було видно інверсійні сліди ракет ППО.

Пізніше з'явилася інформація про можливий приліт у Балаклаві.

За даними «Кримського вітру», саме в тому районі знаходиться протиповітряна оборона РФ.

«Нам повідомляють, що «прилетіло» по військовій частині у районі Флотського. Вони мають позицію на Караньських висотах», – зазначили в каналі.

Водночас Телеграм-канал «Крим Сьогодні» повідомив, що дим видніється в районі Балаклавської ТЕС.

Нагадаємо, що вранці 29 липня у Севастополі через ракетну атаку також лунали вибухи.