Пограничники дронами уничтожили позиции ВС РФ в Серебрянском лесу

Украинские пограничники совершили серию удачных ударов по позициям россиян. Фото: кадр с видео

Украинские пограничники продолжают наносить удары по российским оккупантам. Недавно стало известно, что военнослужащие атаковали позиции россиян в Серебрянском лесу Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«В Серебрянском лесу пограничники бригады «Месть» ударными дронами уничтожают позиции оккупантов», — говорится в сообщении.



Как отмечается, что Серебрянский лес находится в Луганской области, недалеко от оккупированной Кременной, имеет протяженность 10,1 га. Его называют «легкими» Донбасса. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве.