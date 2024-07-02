Прикордонники дронами знищили позиції ЗС РФ у Серебрянському лісі

Українські прикордонники здійснили серію вдалих ударів по позиціях росіян. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати ударів по окупантах. Нещодавно стало відомо, що військовослужбовці атакували позиції росіян у Серебрянському лісі Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«У Серебрянському лісі прикордонники бригади «Помста» ударними дронами знищують позиції окупантів», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, Серебрянський ліс, розташований в Луганській області неподалік окупованої Кремінної, має довжину 10,1 га. Його називають «легкими» Донбасу. З кінця літа 2022 року на території лісу проходить лінія оборони.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці відкинули російських окупантів у Серебрянському лісництві.