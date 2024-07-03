В Минсоцполитике ответили, все ли переселенцы получили помощь за июнь

В Украине предоставили выплаты для внутренне перемещенных лиц в полном объеме. Речь идет о более 2,9 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
«Выплаты на проживание ВПЛ за июнь были профинансированы в полном объеме, то есть всем, кто имеет право на их получение, средства поступили на банковские счета до конца месяца. Всего на выплаты для ВПЛ было направлено более 2,9 млрд. грн», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что финансирование является приоритетным и происходит благодаря поддержке международных партнеров.
Ранее мы писали, что пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО «Ощадбанк», должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Если гражданин не прошел ее, то для продолжения выплаты пенсии необходимо пройти физическую идентификацию любыми способами.
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