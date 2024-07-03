У Мінсоцполітиці відповіли, чи всі переселенці отримали допомогу за червень

В Україні надали виплати для внутрішньо переміщених осіб у повному обсязі. Йдеться про понад 2,9 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.



«Виплати на проживання ВПО за червень були профінансовані у повному обсязі, тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти надійшли на банківські рахунки до кінця місяця. Загалом на виплати для ВПО було направлено понад 2,9 млрд грн», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що фінансування є пріоритетним та відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів.



Раніше ми писали, що пенсіонери, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо громадянин не пройшов її, то для продовження виплати пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію у будь-який спосіб.