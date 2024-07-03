Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Мінсоцполітиці відповіли, чи всі переселенці отримали допомогу за червень

03 липня 2024, 16:19

У Мінсоцполітиці відповіли, чи всі переселенці отримали допомогу за червень

В Україні надали виплати для внутрішньо переміщених осіб у повному обсязі. Йдеться про понад 2,9 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

«Виплати на проживання ВПО за червень були профінансовані у повному обсязі, тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти надійшли на банківські рахунки до кінця місяця. Загалом на виплати для ВПО було направлено понад 2,9 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що фінансування є пріоритетним та відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Раніше ми писали, що пенсіонери, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо громадянин не пройшов її, то для продовження виплати пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію у будь-який спосіб.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Мінсоцполітики
Події
Виплати
Інше
ВПО

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
22:57
На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям
16:53
Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику
15:36
Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя
14:30
Під Севастополем в окупованому Криму знищено великий склад ударних дронів
23:47
Головне за день: Після обстрілу в Нью-Йорку померла дитина. Блекаут у Бєлгороді
21:07
В Донецькій області окупанти підвищують ціни на проїзд у маршрутках. З чим це пов'язано
17:16
У Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок: окупаційна влада ігнорує мешканців
16:47
З міста Костянтинівка Донецької області повідомляють про «прильоти»
14:58
З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області
14:50
В окупованому Маріуполі є ризик поширення холери — міськрада
13:28
Російських військових на милицях кидають на штурм
10:48
Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області: є загиблі та поранені
усі новини
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:51
Відключень світла поменшає: в «Укренерго» назвали терміни
16:50
У Луганській ОВА розповіли, скільки людей виїхали з деокупованої частини області
16:19
У Мінсоцполітиці відповіли, чи всі переселенці отримали допомогу за червень
16:15
ЗСУ завдали ракетного удару по КП російського угруповання військ «Днєпр»: поранення міг отримати командувач Теплинський
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
15:52
Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
14:39
Китай виготовляє ударні дрони для РФ — Bloomberg
14:31
Російська армія стерла з лиця землі мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
13:50
Бєлгородська область РФ знову під атакою: відомо про постраждалих
13:29
Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла, у місті оголосили жалобу
12:59
Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: подробиці
12:34
Троє людей потонули в Краматорському районі Донецької області 2 липня, серед них 11-річна дитина
11:59
Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
11:42
ППО збила над Україною 11 повітряних цілей, під ударом була Дніпропетровщина — Олещук
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
11:28
В окупованому Донецьку через обстріл зруйновано супермаркет: у цьому може бути винна ППО РФ
11:10
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Костянтинівку: зруйнована адмінбудівля та пошкоджений газопровід
10:57
Армія РФ активізувалася на Торецькому напрямку, але найбільше атак — на Покровському
усі новини
ВІДЕО
Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
03 липня, 17:22
Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
03 липня, 15:52
ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
03 липня, 11:59
Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
03 липня, 11:32
Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 липня, 16:15
Домашні ігри Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені. Фото: Шахтар / Telegram Домашні матчі Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені
02 липня, 15:32

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір