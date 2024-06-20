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Как продлить выплаты пенсионерам ВПЛ, кто не прошел идентификацию: инструкция

20 июня 2024, 17:59

Как продлить выплаты пенсионерам ВПЛ, кто не прошел идентификацию: инструкция

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО «Ощадбанк», должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Если гражданин не прошел ее, то для продолжения выплаты пенсии необходимо пройти физическую идентификацию любыми способами.

Постановлением КМУ от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» установлена обязанность каждые шесть месяцев проходить идентификацию лицам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24.02.2022 и получают пенсии в АО «Ощадбанк».

Как провести идентификацию:

  • Гражданин может обратиться в отделение АО «Ощадбанк» или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом.
  • Через авторизацию в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью «Дії».
  • С помощью видеоконференцсвязи через веб-портал ПФУ.
  • В заграничном дипломатическом учреждении (если пенсионер ВПЛ проживает не в Украине).

Ранее начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад во время брифинга рассказала, что Пенсионный фонд (ПФУ) после роста тарифа на электроэнергию автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

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