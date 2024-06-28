За июнь более миллиона переселенцев получат 2,9 миллиардов гривен

На выплаты переселенцам за первый период июня правительство направило почти 2,9 миллиарда гривен. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Первый выплатный период уже профинансирован. Средства в ближайшее время поступят на банковские счета внутренне перемещенных лиц. Деньги на выплаты ВПЛ за второй период июня направлены в Государственную казначейскую службу Украины», — сообщили в министерстве.



Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц определенных категорий.



За июнь государственную помощь на проживание получат более 1 миллиона внутренних переселенцев на общую сумму 2,9 миллиарда гривен.



В министерстве напомнили, что с начала 2024 года на выплаты переселенцам из госбюджета ушли 22,1 миллиарда гривен.



В министерстве социальной политики ранее давали разъяснения о порядке выплат.



Часть переселенцев ежемесячно получает выплаты после 15 числа, а еще часть — после 28-го числа каждого месяца.



Переселенцев предупредили: если они не получили средства в первой половине текущего месяца, деньги поступят на счета до конца июня.