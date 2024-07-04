Под завалами многоэтажки в Днепре нашли тело еще одной жертвы российской атаки

Ночью под завалами днепровского дома, который россияне разрушили в пятницу, 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва той атаки, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он также сообщил, что в больнице скончалась 60-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки на город вчера, 3 июля.

«В общей сложности погибли шесть человек», — написал Сергей Лысак в Telegram.

Сегодня в Днепре объявлен траур по погибшим.

Напомним, российские войска днем 28 июня нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. Сообщалось о погибших раненых в результате атаки.

Вчера, 3 июля, войска РФ снова нанесли удар по Днепру. В результате несколько человек погибли, многие были ранены.