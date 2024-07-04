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Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки

04 липня 2024, 08:30

Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки

Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки

Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни зруйнували у п'ятницю, 28 червня, рятувальники знайшли тіло жінки. Це вже третя жертва атаки, – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що у лікарні померла 60-річна жінка, яка дістала поранення під час атаки на місто вчора, 3 липня.

«Загалом загинули шестеро людей», — написав Сергій Лисак у Telegram.

Сьогодні у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими.

Нагадаємо, російські війська вдень 28 червня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Повідомлялося про загиблих та поранених унаслідок атаки.

Вчора, 3 липня, війська РФ знову завдали удару по Дніпру. В результаті кілька людей загинули та багато поранені.

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