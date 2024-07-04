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Мужчина и женщина погибли при обстреле двух районов Запорожской области

04 июля 2024, 08:15

Мужчина и женщина погибли при обстреле двух районов Запорожской области

Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: Федоров / Telegram Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: Федоров / Telegram

Мужчина и женщина погибли в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов, сообщил официальный Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Еще один мужчина был ранен в результате атак РФ по Запорожскому району.

В течение суток захватчики нанесли 391 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области:

  • Войска рф осуществили 2 авиационных удара по Новоандреевке;
  • 177 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Успеновку и Новопавловку;
  • 12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку;
  • 200 артобстрелов РФ нанесла по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Плавней.

Напомним, российские войска днем 3 июля обстреляли Харьков. По состоянию на 22 часа известно о 14 пострадавших. 

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