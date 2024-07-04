Мужчина и женщина погибли при обстреле двух районов Запорожской области

Мужчина и женщина погибли в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов, сообщил официальный Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Еще один мужчина был ранен в результате атак РФ по Запорожскому району.
В течение суток захватчики нанесли 391 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области:
Напомним, российские войска днем 3 июля обстреляли Харьков. По состоянию на 22 часа известно о 14 пострадавших.
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