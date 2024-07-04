Мужчина и женщина погибли при обстреле двух районов Запорожской области

Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: Федоров / Telegram

Мужчина и женщина погибли в результате российских обстрелов Васильевского и Пологовского районов, сообщил официальный Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.



Еще один мужчина был ранен в результате атак РФ по Запорожскому району.

В течение суток захватчики нанесли 391 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области:

Войска рф осуществили 2 авиационных удара по Новоандреевке;

177 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Успеновку и Новопавловку;

12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку;

200 артобстрелов РФ нанесла по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Плавней.

Напомним, российские войска днем 3 июля обстреляли Харьков. По состоянию на 22 часа известно о 14 пострадавших.