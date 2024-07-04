Чоловік та жінка загинули під час обстрілу двох районів Запорізької області

Чоловік та жінка загинули внаслідок російських обстрілів Василівського та Пологівського районів, – повідомив офіційний телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Ще один чоловік поранений внаслідок атак РФ по Запорізькому району.
Впродовж доби загарбники завдали 391 удару по 10 населених пунктах Запорізької області:
Нагадаємо, російські війська вдень 3 липня обстріляли Харків. Станом на 22 годину відомо про 14 постраждалих.
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