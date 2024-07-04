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В Краматорске восстановили 6 многоэтажек, которые были повреждены российскими обстрелами

04 июля 2024, 14:55

В Краматорске восстановили 6 многоэтажек, которые были повреждены российскими обстрелами

Шесть повреждённых многоэтажных домов восстановили в Краматорске после российских обстрелов. Фото: ГВА Шесть повреждённых многоэтажных домов восстановили в Краматорске после российских обстрелов. Фото: ГВА

В Краматорске Донецкой области восстанавливают многоэтажные дома, которые были повреждены в результате ударов российских военных. Об этом сообщает городская военная администрация.

Отмечается, что управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета заявило о завершении работ по восстановлению поврежденных в результате военной агрессии России кровель многоквартирных домов.

В настоящее время завершены работы по следующим адресам: 

  •  улица Николая Леонтовича, 2
  •  улица Героев Небесной Сотни, 39
  •  улица Ярослава Мудрого, 50
  •  улица Марии Заньковецкой, 8, 12
  •  улица Остапа Вишни, 25
  •  бульвар Краматорский, 42

«По другим поврежденным домам работы продолжаются», – добавили в УЖКХ.

Напомним, 1 мая в Краматорске компания «Добробут-Краматорск» отключила лифты в некоторых домах. Отмечалось, что управляющая компания будет анализировать уровень оплаты дважды в месяц, поэтому список может уменьшиться или пополниться новыми адресами.

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