В Краматорске восстановили 6 многоэтажек, которые были повреждены российскими обстрелами

Шесть повреждённых многоэтажных домов восстановили в Краматорске после российских обстрелов. Фото: ГВА

В Краматорске Донецкой области восстанавливают многоэтажные дома, которые были повреждены в результате ударов российских военных. Об этом сообщает городская военная администрация.

Отмечается, что управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета заявило о завершении работ по восстановлению поврежденных в результате военной агрессии России кровель многоквартирных домов.

В настоящее время завершены работы по следующим адресам:

улица Николая Леонтовича, 2

улица Героев Небесной Сотни, 39

улица Ярослава Мудрого, 50

улица Марии Заньковецкой, 8, 12

улица Остапа Вишни, 25

бульвар Краматорский, 42

«По другим поврежденным домам работы продолжаются», – добавили в УЖКХ.

Напомним, 1 мая в Краматорске компания «Добробут-Краматорск» отключила лифты в некоторых домах. Отмечалось, что управляющая компания будет анализировать уровень оплаты дважды в месяц, поэтому список может уменьшиться или пополниться новыми адресами.