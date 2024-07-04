В Краматорске восстановили 6 многоэтажек, которые были повреждены российскими обстрелами

В Краматорске Донецкой области восстанавливают многоэтажные дома, которые были повреждены в результате ударов российских военных. Об этом сообщает городская военная администрация.
Отмечается, что управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета заявило о завершении работ по восстановлению поврежденных в результате военной агрессии России кровель многоквартирных домов.
В настоящее время завершены работы по следующим адресам:
«По другим поврежденным домам работы продолжаются», – добавили в УЖКХ.
Напомним, 1 мая в Краматорске компания «Добробут-Краматорск» отключила лифты в некоторых домах. Отмечалось, что управляющая компания будет анализировать уровень оплаты дважды в месяц, поэтому список может уменьшиться или пополниться новыми адресами.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях