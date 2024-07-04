У Краматорську відновили 6 багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами

У Краматорську Донецької області відновлюють багатоповерхові будинки, пошкоджені внаслідок ударів російських військових. Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Наголошується, що управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради заявило про завершення робіт із відновлення пошкоджених внаслідок військової агресії Росії покрівель багатоквартирних будинків.
Наразі завершено роботи за такими адресами:
«Щодо інших пошкоджених будинків роботи продовжуються», – додали в УЖКГ.
Нагадаємо, 1 травня у Краматорську компанія «Добробут-Краматорськ» відключила ліфти у деяких будинках. Зазначалося, що компанія, що управляє, аналізуватиме рівень оплати двічі на місяць, тому список може зменшитися або поповнитися новими адресами.
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