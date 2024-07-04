В результате «прилета» по газовой инфраструктуре на Полтавщине погиб рабочий, есть пострадавшие

Российские оккупанты вчера, 3 июля, атаковали Полтавскую область. Под ударом оказалась газовая инфраструктура региона, известно о смерти рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Вчера, 3 июля 2024 года, Россия ударила по Полтавщине. Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО «Укргаздобыча», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что погиб 49-летний электромонтер, еще трое работников получили ранения.



Спасатели работают над тем, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.



Ранее мы писали, что российская армия 3 июля ударила по территории Украины ракетами (7) и ударными дронами-камикадзе (5). Силы ПВО сбили 11 российских целей.