Внаслідок удару по газовій інфраструктурі на Полтавщині загинув робітник, є постраждалі

Російські окупанти вчора атакували Полтавську область. Під ударом опинилася газова інфраструктура регіону, відомо про смерть робітника. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Вчора, 3 липня 2024 року, Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об'єкт АТ «Укргазвидобування», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що загинув 49-річний електромонтер, ще троє працівників зазнали поранень.



Рятувальники працюють над тим, щоби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.



Раніше ми писали, що російська армія 3 липня вдарила по території України 7-ма ракетами та 5-ма ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 російських цілей.