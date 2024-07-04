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Внаслідок удару по газовій інфраструктурі на Полтавщині загинув робітник, є постраждалі

04 липня 2024, 16:33

Внаслідок удару по газовій інфраструктурі на Полтавщині загинув робітник, є постраждалі

Російські окупанти вчора атакували Полтавську область. Під ударом опинилася газова інфраструктура регіону, відомо про смерть робітника. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«Вчора, 3 липня 2024 року, Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об'єкт АТ «Укргазвидобування», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що загинув 49-річний електромонтер, ще троє працівників зазнали поранень.

Рятувальники працюють над тим, щоби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

Раніше ми писали, що російська армія 3 липня вдарила по території України 7-ма ракетами та 5-ма ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 російських цілей.

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