В Киевской области гремели взрывы, обломки дронов повредили жилые дома

В ночь на 5 июля российская армия атаковала Макаровскую громаду Киевской области с помощью ударных дронов-камикадзе. Есть повреждения. Об этом сообщил глава громада Вадим Токар.



По его данным, в одном из населенных пунктов громады обломками БПЛА было повреждено шесть частных домов и один автомобиль. Информация о пострадавших и погибших нет.



«В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Сейчас все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий.



Ранее мы писали, что в ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА «Shahed-131/136» из районов Курска и Приморско-Ахтарска.