На Київщині лунали вибухи, уламки дронів пошкодили житлові будинки

У ніч проти 5 липня російська армія атакувала Макарівську громаду Київської області за допомогою ударних дронів-камікадзе. Є ушкодження. Про це повідомив голова громади Вадим Токар.



За його даними, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено шість приватних будинків та один автомобіль. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



«У будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.



Наразі всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.



Раніше ми писали, що в ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА «Shahed-131/136» з районів Курська та Приморсько-Ахтарська.