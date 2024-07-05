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Росії знадобилися три місяці та тисячі життів, щоб захопити один ізольований район Часового Яру – Forbes

05 липня 2024, 10:50

Росії знадобилися три місяці та тисячі життів, щоб захопити один ізольований район Часового Яру – Forbes

4 квітня російські війська почали наступ на Часів Яр – українську «фортецю» на захід від руїн Бахмута. Про це пише видання Forbes.

Через три місяці цього тижня ЗС РФ нарешті захопили найвразливішу частину міста – мікрорайон «Канал». Але захоплення цієї крихітної частини Часового Яру коштувало росіянам тисячі втрат. Повідомляється, що Росія втратила 99 000 військових з початку кампанії наступу на Часів Яр. І хоча не всі з них загинули у Часовому Яру і навколо нього, значна частина там була знищена.

Генерал австралійської армії у відставці Мік Раян заявив, що Росія досягла певного прогресу на місці, але навіть це коштувало величезних втрат.

«Витративши стільки життів за таку малу вигоду, Росія, здається, втратила свій останній шанс завдати вирішального удару Україні в цій війні», – вважає він.

Швидше за все, протягом наступних місяців відбуватиметься наступне: російські сили просуваються вперед, маючи величезні втрати в людях та техніці, водночас завдаючи значно менших втрат українським військам. За кожне захоплене місто чи навіть околицю росіяни віддають десятки тисяч своїх військових.

Український гарнізон у Часовому Яру не припиняє бойові дії. Так, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що гарнізон відступив на кілька кварталів на захід через канал «Сіверський Донець-Донбас», що проходить з півночі на південь, оскільки російські бомби та артилерія знищили всі будівлі у мікрорайоні «Канал».

«Оборонні позиції на західній стороні каналу легше захищати, оскільки росіяни мають спочатку його перетнути – незручний маневр перед тим, як безпосередньо атакувати українські лінії», – зазначили у виданні.

Нагадаємо, що 3 липня аналітики DeepState повідомили про повне захоплення росіянами мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.

Пізніше у проєкті DeepState повідомили, що російська армія стерла мікрорайон «Канал».

Вже 4 липня у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал».

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