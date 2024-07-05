На Северском направлении пограничники атаковали дронами позиции РФ: есть жертвы

Украинские пограничники продолжают атаковать позиции российских оккупантов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
Как отмечается, военнослужащие бригады «Помста» нанесли удары по позициям россиян на Северском направлении с помощью FPV-дронов.
«Двое оккупантов ликвидированы, еще двое ранены», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинские разведчики продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов на фронте. Только за минувшие сутки военнослужащие ликвидировали десятки единиц техники.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях