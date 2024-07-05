На Северском направлении пограничники атаковали дронами позиции РФ: есть жертвы

Пограничники нанесли серию точных ударов. Фото: кадр с видео

Украинские пограничники продолжают атаковать позиции российских оккупантов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



Как отмечается, военнослужащие бригады «Помста» нанесли удары по позициям россиян на Северском направлении с помощью FPV-дронов.



«Двое оккупантов ликвидированы, еще двое ранены», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские разведчики продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов на фронте. Только за минувшие сутки военнослужащие ликвидировали десятки единиц техники.