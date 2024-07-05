На Сіверському напрямку прикордонники атакували дронами позиції РФ: є жертви

Прикордонники завдали серії точних ударів. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники продовжують атакувати позиції російських окупантів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



Як зазначається, військовослужбовці бригади «Помста» завдали ударів по позиціях росіян на Сіверському напрямку за допомогою FPV-дронів.



«Двоє окупантів ліквідовано, ще двох поранено», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські розвідники продовжують знищувати військову техніку російських окупантів на фронті. Лише минулої доби військовослужбовці ліквідували десятки одиниць техніки.