РФ утром ударила по Украинску: повреждены дома, есть пострадавший

Россияне атаковали Селидовскую громаду. Фото: пресс-служба

Российские оккупанты продолжают атаковать Селидовскую громаду Донецкой области. В частности, утром 5 июля под обстрел попал город Украинск. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Примерно в 09:30 российские оккупационные войска обстреляли город Украинск из РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении.





В результате обстрела повреждены два двухэтажных жилых дома. Информации о погибших и пострадавших нет.



Обновлено. Стало известно, что один человек получил ранения (самостоятельно обратился в медицинское учреждение).



Напомним, 4 июля россияне трижды атаковали населенные пункты Селидовской громады Донецкой области.



Ранее мы писали, что российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновка Донецкой области.