РФ утром ударила по Украинску: повреждены дома, есть пострадавший

Российские оккупанты продолжают атаковать Селидовскую громаду Донецкой области. В частности, утром 5 июля под обстрел попал город Украинск. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.
«Примерно в 09:30 российские оккупационные войска обстреляли город Украинск из РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены два двухэтажных жилых дома. Информации о погибших и пострадавших нет.
Обновлено. Стало известно, что один человек получил ранения (самостоятельно обратился в медицинское учреждение).
Напомним, 4 июля россияне трижды атаковали населенные пункты Селидовской громады Донецкой области.
Ранее мы писали, что российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновка Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях