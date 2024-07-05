РФ вранці вдарила по Українську: пошкоджені будинки, є постраждалий

Росіяни атакували Селидівську громаду. Фото: пресслужба

Російські окупанти продовжують атакувати Селидівську громаду Донецької області. Зокрема, вранці 5 липня під обстріл потрапило місто Українськ. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Приблизно о 9:30 російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ з РСЗВ «Ураган», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок обстрілу пошкоджені два двоповерхові житлові будинки. Інформації про загиблих та постраждалих немає.



Оновлено. Стало відомо, що одна людина поранена (самостійно звернулась до медичного закладу).



Нагадаємо, 4 липня росіяни тричі атакували населені пункти Селидівської громади Донецької області.



Раніше ми писали, що російські військові в ніч проти 5 липня обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.