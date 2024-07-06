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Армия РФ обстреляла 25 населенных пунктов Донецкой области за сутки

06 июля 2024, 12:37

Армия РФ обстреляла 25 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиция Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиция

Войска РФ обстреляли 25 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки. 11 человек погибли и 43 ранены. Об этом сообщает полиция.

Уточняется, что под огнем оказались города Константиновка, Новогродовка, Селидово, Северск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Дружба, Щербиновка, села Веселый Гай, Волченко, Елизаветовка, Ивановка, Заря, Комар, Николаевка, Миролюбовка, Перестройка, Предтечино, Разлив, Сонцовка, Ступочки, Урожайное.

Повреждено 157 гражданских объектов — 91 жилой дом, 9 магазинов, админздания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, автотранспорт, критическая инфраструктура.

По Селидово войска РФ ударили двумя авиабомбами КАБ-500 и РСЗО «Смерч» — погибли 5 мирных жителей, ранены — 15. Разрушениям подверглись 62 объекта инфраструктуры, из них 22 частных дома и 22 авто.

Украинск российские войска атаковали из РСЗО «Смерч» и «Ураган» — одного человека убили и двух ранили, повредили два многоквартирных и частный дома, предприятие.

На Комар силы РФ сбросилм три управляемые авиабомбы «УМПБ Д-30СН», есть погибший, травмированы 18 жителей. Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домов, три магазина, аптека, админздание, 8 автомобилей, критическая инфраструктура.

По Торецку россияне попали авиабомбой «КАБ-250» и артиллерией — убили мужчину, еще трех жителей ранили. Повреждены админздания, частный дом.

В Часов Яре в результате артобстрелов погибли три гражданских лица.

Две авиабомбы попали по жилому сектору Константиновки — ранен местный житель, повреждены 9 многоквартирных и 4 частных дома.

Житель Славянска получил травмы в результате обстрела из РСЗО «Смерч», повреждены 7 домов в частном секторе.

По одному человеку ранены в Дружбе, Ивановке и Перебудове.

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