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Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Донецької області за добу

06 липня 2024, 12:37

Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Донецької області за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліція Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліція

Війська РФ обстріляли 25 населених пунктів Донецької області минулої доби. 11 людей загинули та 43 поранені. Про це повідомляє поліція.

Уточнюється, що під вогнем опинилися міста Костянтинівка, Новогродівка, Селидове, Сіверськ, Слов’янськ, Торецьк, Українськ, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Дружба, Щербинівка, села Веселий Гай, Вовченка, Єлизаветівка, Іванівка, Зоря, Комар, Миколаївка, Миролюбівка, Перебудова, Предтечине, Розлив, Сонцівка, Ступочки, Урожайне.

Пошкоджено 157 цивільних об'єктів: 91 житловий будинок, 9 магазинів, адмінбудівлі, підприємство, навчальний заклад, аптека, кафе, ринок, СТО, автотранспорт, критична інфраструктура.

По Селидовому війська РФ вдарили двома авіабомбами КАБ-500 і РСЗВ «Смерч» — загинули 5 мирних жителів, поранені 15. Зруйнувані 62 об'єкти інфраструктури, з них 22 приватні будинки і 22 авто.

Українськ російські війська атакували з РСЗВ «Смерч» та «Ураган» — одну людину вбили та двох поранили, пошкодили два багатоквартирні та приватні будинки, підприємство.

На Комар сили РФ скинули три керовані авіабомби УМПБ Д-30СН. Є загиблий, травмовані 18 жителів. Пошкоджені 2 багатоквартирні та 13 приватних будинків, три магазини, аптека, адмінбудівля, 8 автомобілів, критична інфраструктура.

По Торецьку росіяни поцілили авіабомбою КАБ-250 та з артилерії — вбили чоловіка, ще трьох людей поранили. Пошкоджені адмінбудівлі, приватний будинок.

У Часовому Яру внаслідок артобстрілів загинули троє цивільних осіб.

Дві авіабомби влучили у житловий сектор Костянтинівки — поранений місцевий житель, пошкоджені 9 багатоквартирних та 4 приватні будинки.

Житель Слов'янська зазнав травм внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч», пошкоджені 7 будинків у приватному секторі.

По одній людині поранені у Дружбі, Іванівці та Перебудові.

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