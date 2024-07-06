Полиция Донетчины получила 40 тысяч заявлений о пропавших без вести с начала войны

С начала полномасштабной войны РФ против Украины в полицию Донецкой области поступило более 40 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей. Большинство из них — исчезли именно при особых обстоятельствах, то есть на временно оккупированной территории и во время боевых действий. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Правоохранители отметили, что в период боевых действий не прекращают розыск преступников, которые пытаются избежать наказания. В этом году оперативникам удалось разыскать более 200 опасных преступников, которые скрывались от правосудия, из них трое — убийцы.

В Донецкой области произошло событие, которое шокировало местных жителей и вызвало общественный резонанс — двойное убийство. Житель Славянска уличен в убийстве женщины и ее 15-летней дочери. Мужчина задержан, прокуратура сообщила ему о подозрении.

