Поліція Донеччини отримала 40 тисяч заяв про зниклих безвісти з початку війни

З початку повномасштабної війни РФ проти України до поліції Донецької області надійшло понад 40 тисяч звернень про безвісне зникнення людей. Більшість із них — зникли саме за особливих обставин, тобто на тимчасово окупованій території та під час бойових дій. Про це повідомили у поліції Донецької області.



Правоохоронці зазначили, що у період бойових дій не припиняють розшуку злочинців, які намагаються уникнути покарання. Цього року оперативникам вдалося розшукати понад 200 небезпечних злочинців, які переховувалися від правосуддя, троє з них — вбивці.

На Донеччині сталася подія, яка шокувала місцевих жителів і спричинила громадський резонанс — подвійне вбивство. Жителя Слов'янська викрили у вбивстві жінки та її 15-річної доньки. Чоловіка затримали, прокуратура повідомила йому про підозру.

