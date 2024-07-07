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РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: скільки цілей збили

07 липня 2024, 09:33

РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: скільки цілей збили

Сьогодні, 7 липня, російські окупанти вкотре вдарили по території України. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч проти 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської область — РФ», — зазначив він.



За словами Олещука, внаслідок бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, розрахунків мобільних вогневих груп Сил оборони та засобів РЕБ Повітряних Сил ЗС України збиті 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Раніше ми писали, що в ніч проти 6 липня 2024 року війська Росії атакували Україну 27 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з окупованого Криму та Курської області РФ.

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