Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»

07 июля 2024, 11:59

В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»

Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области. Фото: Astra Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области. Фото: Astra

Сегодня ночью, 7 июля, в результате атаке дронов в Воронежской области вспыхнул крупный пожар на одном из складов. В связи с этим, в населенном пункте проходит эвакуация местного населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы ПВО уничтожили несколько БПЛА, однако при падении обломков произошел пожар на одном из складов. Это произошло в Подгоренском районе.

«Началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — отметил он.

Чуть позже Гусев заявил, что введен режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, так как детонация взрывоопасных объектов продолжается. Кроме того, загорелась хозпостройка жилого дома.

«Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт», — сообщил губернатор.

Сейчас проходит эвакуация людей в пункты временного размещения.  

Ранее мы писали, что 4 июля в Белгородской области четверо людей пострадали в результате атаки беспилотников. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия Воронежская область
События
атака дронов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:40
На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян
23:29
Главное за день: Обстрелы Украинска. Изменения в графиках отключения света
10:35
Войска РФ продвинулись на Торецком и Очеретинском направлениях — DeepState
23:42
Главное за день: Орбан с «мирной миссией» в Москве. Удар по сельсовету в Комаре
22:46
Российского военного, который зачитал на камеру обращение к руководству, отправили на подвал для «отказников» в Зайцево
21:17
Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ►
20:15
«ДНР» заявила о 15 раненых жителях оккупации в результате обстрелов
12:30
В оккупированном Старобельском районе российский военный изнасиловал и убил двух местных девушек
08:30
В Константиновке разрушен многоквартирный дом в результате российского обстрела, есть раненые
23:48
Главное за день: Бои за Торецк. РФ расширила фронт в Харьковской области
23:25
В оккупированной Горловке под обстрелами ранены три человека, один — погиб
16:52
Возле оккупированного Дебальцево подорвали опоры железнодорожной контактной сети
15:38
В Харьковской области ранены четыре человека в результате утреннего обстрела
13:18
В «ДНР» более 9 тысяч абонентов остаются без света
12:19
В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить
11:55
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:56
В Украинске Донецкой области утром прогремели взрывы
09:47
Российские военные обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки
23:46
Главное за день: Днепр, Харьков - массовые обстрелы. Удар по складу боеприпасов в Донецке
20:20
После обстрела в Донецке загорелся российский склад боеприпасов (обновлено)
все новости
12:56
Войска РФ продвинулись на Донетчине, но ВСУ оттесняют их на Харьковщине — DeepState
11:59
В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»
11:13
Россияне атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: десятки поврежденных домов
10:40
На оккупированной Донетчине разведчики уничтожили станцию и центр логистики россиян
09:59
В Донецкой области за сутки 2 убитых и 8 раненых людей
09:33
РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА: сколько целей сбили
23:29
Главное за день: Обстрелы Украинска. Изменения в графиках отключения света
18:00
С начала войны Украина вернула из российского плена более 3,3 тысяч граждан
16:57
Люди, которые эвакуируются из Донецкой области, пока не будут получать единоразовую помощь — проект завершился
16:17
Полиция Донетчины получила 40 тысяч заявлений о пропавших без вести с начала войны
15:44
Еще 69 жителей Донецкой области эвакуировались на Волынь
14:38
Двойное убийство в Славянске: подозреваемого отправили под стражу
14:17
В Украинске Донецкой области второй день подряд под российскими обстрелами гибнут люди
13:38
От идеи до международного проекта: в Донецкой области оказывают психологическую помощь в форме игры
12:37
Армия РФ обстреляла 25 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:55
Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА
11:45
«Укрэнерго» отменила графики отключений света до 15:00 субботы
11:04
Украинские военные сбили 24 из 27 «шахедов», сообщают Воздушные силы
10:35
Войска РФ продвинулись на Торецком и Очеретинском направлениях — DeepState
09:53
Обстрелы Донецкой области: 11 человек погибли и 43 ранены за сутки
все новости
ВИДЕО
Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области. Фото: Astra В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»
07 июля, 11:59
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр из видео Две нефтебазы загорелись в Краснодарском крае РФ в результате ночной атаки БПЛА
06 июля, 11:55
Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ► Холерный вибрион нашли в Мариуполе, как выглядит туристический сезон в разграбленной Кирилловке — дайджест новостей из оккупации ►
05 июля, 21:17
Дым после удара ВС РФ по Селидово. Фото: кадр из видео Российские войска ударили по Селидово: начался сильный пожар, над городом поднимается дым
05 июля, 17:19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Донецкую область 5 июля. Фото: личная страница Шмыгаля в Телеграм Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины
05 июля, 16:34
Донецкий клуб «Шахтёр» представил три варианта формы на предстоящий футбольный сезон. Фото: ФК «Шахтер» Донецкий «Шахтер» представил форму на новый сезон
05 июля, 14:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор