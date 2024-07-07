В Воронежской области РФ после атаки БПЛА начался пожар на складе с «взрывоопасными объектами»

Россияне жалуются на атаку дронов в Воронежской области. Фото: Astra

Сегодня ночью, 7 июля, в результате атаке дронов в Воронежской области вспыхнул крупный пожар на одном из складов. В связи с этим, в населенном пункте проходит эвакуация местного населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.



По его словам, силы ПВО уничтожили несколько БПЛА, однако при падении обломков произошел пожар на одном из складов. Это произошло в Подгоренском районе.



«Началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — отметил он.



Чуть позже Гусев заявил, что введен режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, так как детонация взрывоопасных объектов продолжается. Кроме того, загорелась хозпостройка жилого дома.



«Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт», — сообщил губернатор.



Сейчас проходит эвакуация людей в пункты временного размещения.



Ранее мы писали, что 4 июля в Белгородской области четверо людей пострадали в результате атаки беспилотников.