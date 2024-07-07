У Воронезькій області РФ після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з вибухонебезпечними об'єктами

Росіяни скаржаться на атаку дронів у Воронезькій області. Фото: Astra

Сьогодні вночі, 7 липня, в результаті атаці дронів у Воронезькій області спалахнула велика пожежа на одному зі складів. У зв'язку з цим, у населеному пункті відбувається евакуація місцевого населення. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.



За його словами, сили ППО знищили кілька БПЛА, проте під час падіння уламків виникла пожежа на одному зі складів. Це сталося у Підгоренському районі.



«Почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав», — зазначив він.



Трохи пізніше Гусєв заявив, що запроваджений режим НС у межах населеного пункту Підгоренського району, оскільки детонація вибухонебезпечних об'єктів продовжується. Крім того, спалахнула господарська споруда житлового будинку.



«Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає. Перекрили ділянку автомобільної дороги, яка проходить через населений пункт», — повідомив губернатор.



Наразі триває евакуація людей до пунктів тимчасового розміщення.



Раніше ми писали, що 4 липня у Бєлгородській області четверо людей постраждали внаслідок атаки безпілотників.