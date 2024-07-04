При атаке дронов в Белгородской области пострадали местные жители, среди них — ребенок

Сегодня, 4 июля, в Белгородской области четверо людей пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По уточненной информации, инцидент произошел на участке автодороги Борисовка-Байцуры, когда беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство.



«Пострадали четыре жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу», — отметил он.



У травмированных диагностировали баротравмы, ожоги головы и шеи, а также контузия.



Кроме того, на этом же участке автодороги еще один дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина.



Ранее мы писали, что 3 июля в Белгородской области были слышны взрывы, окраина города Шебекино попала под обстрел. Известно о трех пострадавших.