При атаке дронов в Белгородской области пострадали местные жители, среди них — ребенок

Сегодня, 4 июля, в Белгородской области четверо людей пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По уточненной информации, инцидент произошел на участке автодороги Борисовка-Байцуры, когда беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство.
«Пострадали четыре жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу», — отметил он.
У травмированных диагностировали баротравмы, ожоги головы и шеи, а также контузия.
Кроме того, на этом же участке автодороги еще один дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина.
Ранее мы писали, что 3 июля в Белгородской области были слышны взрывы, окраина города Шебекино попала под обстрел. Известно о трех пострадавших.
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