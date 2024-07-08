Росіяни завдали ударів по Нікопольщині: поранені 4 мирних жителів

Результат обстрілів РФ у Дніпропетровській області. Фото: Лисак / Telegram

Внаслідок ударів росіян по Нікопольщині постраждали четверо мирних громадян, окупанти застосовували дрони-камікадзе та артилерію. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Постраждали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждали чотири особи. Усі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки, 3 господарські будівлі, 2 теплиці, авто», — уточнив він.



За словами начальника обласної військової адміністрації, виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили. Вночі підрозділ ПвК «Схід» також знищив над областю БПЛА противника.



Нагадаємо, у Харківській області автомобіль наїхав на міну, внаслідок підриву загинула ціла родина.