Масована ракетна атака на Україну: відомо про понад 30 загиблих та 160 поранених

Наслідки ракетного удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Фото: МВС України

Вже відомо про 31 загиблого та 160 поранених внаслідок російської масованої ракетної атаки на Україну. Про це стало відомо із повідомлень Міністерства внутрішніх справ України та мера Києва Віталія Кличка.

Так, у Києві загинули 20 людей, ще 11 – у Дніпропетровській області.

У Києві поранені 96 людей, серед них 7 дітей, 62 – у Дніпропетровській області та 2 – у Київській області.

Нагадаємо, що в Києві удар припав на дитячу лікарню «Охматдит».