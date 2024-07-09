В Украине 9 июля изменили объем отключений света

В Украине во вторник, 9 июля, изменили объем ограничений потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Сегодня, 9 июля, изменен объем примененных ограничений потребления. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что объем ограничений после 16:00 будет уточняться.



Ранее говорилось, что 9 июля в Украине будут применять ограничения потребления в течение всех суток.



«С утра и до 14:00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений. Далее — с усилением жары — планируется применять 3-4 очереди», — отметили в ведомстве.



В Укрэнерго отметили, что 1 очередь графиков — 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди — 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди — 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди — более 12 часов ограничений в сутки.



Напомним, мы писали, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.